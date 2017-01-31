Суд в немецком городе Кельн признал семь человек виновными в ограблении церквей для оказания финансовой поддержки воюющим в Сирии боевикам и приговорил их к тюрьме на срок от 3 лет и 6 месяцев до 4 лет и 10 месяцев, сообщает Associated Press.

Отмечается, что было найдено достаточно доказательств того, что семь человек в возрасте от 24 до 37 лет в 2013–2014 годах врывались как минимум в пять церквей и другие здания. Действительно ли полученные средства пошли на поддержку вооруженных боевиков, неизвестно, заявили в суде.

Еще один человек был приговорен по этому делу к двум годам и семи месяцам лишения свободы за нанесение телесных повреждений.

Пять человек, представших перед судом, имеют гражданство Германии, двое являются гражданами Германии и Туниса, а еще один — гражданином Германии и Марокко.

Gazeta.ru