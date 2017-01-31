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В мире

Елизавета II посмертно помиловала почти 50 тысяч гомосексуалистов 31.01.2017 22:58

Королева Великобритании Елизавета II даровала посмертное помилование 49 тысячам гомосексуалистов.

Об этом сообщает The Guardian.

Она подписала соответствующий закон во вторник, 31 января. Документ получил название «закон Алана Тьюринга» по названию аналогичного королевского прощения, дарованного знаменитому математику-гомосексуалисту, покончившему с собой в 1954 году.

«Это воистину памятный день, — заявил заместитель министра юстиции Сэм Гийма. — Мы никогда не сможем исцелить причиненный вред, но мы извинились за него и предприняли все возможное, чтобы исправить его. Я необычайно горд, что "закон Тьюринга" принят нашим кабинетом».

В общей сложности под королевское прощение подпали 49 тысяч человек — они были обвинены по статьям, которых сейчас нет в законодательстве. Гомосексуализм в Соединенном Королевстве считался уголовным преступлением до 1967 года, но в отдельных частях страны и дольше: в Шотландии до 1980 года, в Северной Ирландии — до 1982.Вплоть до XIX века за него полагалась смертная казнь, позже ее заменили на тюремное заключение.

Лента.ру

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