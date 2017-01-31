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В мире

Toyota уступила Volkswagen и перестала быть лидером мирового авторынка 31.01.2017 09:34

Японская Toyota Motor больше не является крупнейшим мировым производителем автомобилей, поскольку в 2016 году ее обогнала германская Volkswagen.

Японская компания в прошлом году реализовала 10,2 млн машин по всему миру, в то время как хорошие продажи в Китае позволили VW довести глобальные поставки до 10,3 млн автомобилей.

Одной из причин замедления темпов роста продаж Toyota стал переход насыщенного американского рынка от седанов, где японский автопроизводитель является лидером, к пикапам и внедорожникам. Американская General Motors, которая в 2015 году занимала третью строчку мирового рейтинга, пока не отчиталась о продажах за прошлый год.

Toyota является лидером мирового авторынка по итогам восьми из последних девяти лет после того, как отобрала первое место у GM в 2008 году. Единственным исключением стал 2011 год, когда Toyota не смогла быстро восстановить выпуск машин после землетрясения. GM была неизменным лидером глобального рынка 77 лет подряд вплоть до 2008 года.

Интерфакс

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