В Токио вошла в моду терапия отонамаки — лечебные занятия, на которых взрослых пеленают, как младенцев.

Об этом во вторник, 31 января, сообщает агентство Reuters.

Отонамаки изобрела японская акушерка Нобуко Ватанабе. Она предположила, что пеленание поможет женщинам, которые после родов испытывают боли в бедрах, плечах и спине.

Участницы занятий ложатся на спину, поджимают колени к груди, после чего их с головой заворачивают в большую белую пеленку. Следующие 20 минут они проводят на полу, слегка покачиваясь из стороны в сторону.

Сторонники метода считают, что он может служить альтернативой массажу и лечебной физкультуре.

«Там тепло, и было определенное ощущение во всем теле», — рассказала женщина после завершения сессии отонамаки и добавила, что никогда не чувствовала ничего похожего.

В январе сообщалось, что сотни американцев записались на уроки йоги с козами, которые ведет предприимчивый фермер из американского штата Орегон.

Lenta.ru