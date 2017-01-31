USD1.9165
EUR2.0500
RUB0.0320
Brent52.41
WTI55.14
Золото1 201.56
S&P 500 Index2 280.90
Nikkei 22519 095.34
В мире

В Японии появилась мода на пеленание взрослых 31.01.2017 21:22

В Токио вошла в моду терапия отонамаки — лечебные занятия, на которых взрослых пеленают, как младенцев.

Об этом во вторник, 31 января, сообщает агентство Reuters.

Отонамаки изобрела японская акушерка Нобуко Ватанабе. Она предположила, что пеленание поможет женщинам, которые после родов испытывают боли в бедрах, плечах и спине.

Участницы занятий ложатся на спину, поджимают колени к груди, после чего их с головой заворачивают в большую белую пеленку. Следующие 20 минут они проводят на полу, слегка покачиваясь из стороны в сторону.

Сторонники метода считают, что он может служить альтернативой массажу и лечебной физкультуре.

«Там тепло, и было определенное ощущение во всем теле», — рассказала женщина после завершения сессии отонамаки и добавила, что никогда не чувствовала ничего похожего.

В январе сообщалось, что сотни американцев записались на уроки йоги с козами, которые ведет предприимчивый фермер из американского штата Орегон.

Lenta.ru

575количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Азербайджанец стал новым замминистра экономического развития РоссииУ 52-летней Моники Беллуччи новый роман – ФОТОНовые подробности о сотруднике полиции, посыпавшем солью заснеженную дорогу – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСаудовский принц купил билеты на самолет своим 80 соколам - ВИДЕОАзербайджанец в России организовывал клиентам групповой секс в саунах - ВИДЕОЗвезда сериала «Cesur ve Güzel» разводится – ФОТОДженнифер Лопес высказалась против политики Трампа: «Мы все иммигранты» - ФОТОТрамп уволил и.о. генпрокурора США за отказ выполнять его указВокруг шум: что за Ждун и кто его создал – ФОТОСтали известны новые подробности убийства отцом 13-летней дочери – ОБНОВЛЕНО – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 января21:59 Нефть дорожает на выполнении обещаний о сокращении добычи странами ОПЕК21:42 Гололед стал причиной столкновения в Сабунчи 4 автомобилей: 8 человек пострадали21:22 В Японии появилась мода на пеленание взрослых21:02 Премьер Франции раскритиковал подходы Трампа к миграционной политике20:39 В Турции столкнулись 30 автомобилей: 33 человека ранены - ФОТО20:23 Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Катара - ФОТО20:03 Перенесены два матча первого дивизиона19:53 Прокурор выступит по делу о смерти сына судьи - ФОТО19:33 Трамп призвал фармацевтические компании снизить цены в США19:10 Армянская сторона желает расширить оборонное сотрудничество с Ираном18:52 Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными образованиями определили план совместных мероприятий на этот год18:36 Александр Биссоннетт: что представляет собой человек, открывший огонь в канадской мечети?18:20 В Баку прошли курсы повышения квалификации для тренеров18:06 Призыв о помощи. Жизнь близнецов в опасности: мальчики мечтают вырасти, но… - ФОТО18:01 «Искусство, рожденное в любви… или руки, созидающие вечность» - ФОТО