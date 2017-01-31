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В мире

Трамп уволил и.о. генпрокурора США за отказ выполнять его указ 31.01.2017 09:33

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора — главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ об иммиграции, сообщил Белый дом.

Руководить ведомством будет окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте.

"И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов", — говорится в заявлении Белого дома.

В администрации напомнили, что Йейтс работала в команде прежнего президента Барака Обамы.

"Госпожа Йейтс — назначенец администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции", — заявили в Белом доме.

"Пора серьезно подойти защите нашей страны. Призыв к более жесткому отбору людей, приезжающих из семи опасных мест, — это не крайняя мера. Это разумно и необходимо для защиты нашей страны", — добавили в администрации Трампа.

Боенте будет возглавлять министерство до утверждения кандидата на пост генпрокурора Джеффа Сешнса, уточнили в Белом доме.

Ранее исполняющая обязанности генпрокурора США Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде указ Трампа по иммиграции.

"На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законен", — написала Йейтс в меморандуме, адресованном чиновникам министерства.

После инаугурации нового президента Салли Йейтс временно сохранила свой пост. Предполагалось, что она будет исполнять обязанности генпрокурора США до утверждения кандидата, которого хочет назначить Дональд Трамп.

Указ Дональда Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других государств — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

Документ уже вызвал недовольство среди американцев. Так, иски против указа поданы в штатах Вашингтон, Виргиния, Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс.

РИА Новости

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