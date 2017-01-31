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В мире

В США в бойскауты теперь будут принимать трансгендеров 31.01.2017 09:19

Одна из крупнейших в США молодежных организаций "Бойскауты Америки" объявила в понедельник, что будет принимать в свои ряды детей-трансгендеров, то есть тех, чье поведение в обществе не соответствует их полу.

"На протяжении более ста лет "Бойскауты Америки", вместе со школами, детскими спортивными и другими молодежными организациями, принимали во внимание исключительно информацию из свидетельства о рождении, чтобы определить, может ли ребенок принять участие в наших программах, ориентированных только на один пол. Однако, этим подходом уже нельзя ограничиваться, так как во многих местных законах гендерная идентичность трактуется по-разному, и от штата к штату эти правила отличаются", - говорится в заявлении организации.

Теперь дети смогут участвовать в программах, исходя из того, какую гендерную принадлежность они или их родители укажут в анкетах. В декабре прошлого года из бойскаутов была исключена 8-летняя девочка из Нью-Джерси, считавшая себя мальчиком.

ТАСС

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