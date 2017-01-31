Живущему в Австралии британцу Питеру Джеймсу Робертсу удалось запечатлеть на видео, как кенгуру перепрыгнул через велосипедиста.

Об этом в понедельник, 30 января, сообщает издание Daily Mirror.

Мужчина отправился на велосипедную прогулку со знакомыми. Закрепленная на его багажнике камера снимала едущего следом жителя города Аделаида Майкла Бланда.

Внезапно из кустов выскочило сумчатое, перепрыгнуло над головой велосипедиста и побежало на другую сторону дороги. Бланд успел пригнуться, но не остановился и продолжил движение.

Робертс выложил запись редкого события в Facebook и заметил, что Бланду следовало бы купить лотерейный билет.

Lenta.Ru