Миграционный указ президента США Дональда Трампа является неэффективным в борьбе с терроризмом и ведет к росту напряженности, считает премьер-министр Франции Бернар Казнев.

"Этот указ является неэффективным, создавая проблемы в своей основе и своих принципах. Он неэффективен, поскольку изолирует ряд стран, делает невозможным прием женщин и мужчин, подвергающихся преследованию в своих странах, и которые нуждаются в защите свободных стран", — сказал Казнев, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции. Трансляция выступления Казнева велась на сайте Национального собрания.

Казнев также добавил, что указ создает проблемы и для тех, кто имеет статус резидента или двойное гражданство в США.

Республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран. Речь идет о временном запрете въезда для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Данный указ вызвал неоднозначную реакцию как в США так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

РИА Новости