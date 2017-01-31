В воскресенье вечером, 29 января, в канадском городе Квебек произошло массовое убийство: молодой человек зашел в городскую мечеть во время вечерней молитвы, где открыл беспорядочный огонь. Погибли шесть прихожан.

Убийцей оказался канадец, 27-летний Александр Биссоннетт, который сам вскоре после преступления сдался полиции. На заднем сиденье его машины, по неподтвержденным данным, нашли пистолет и две винтовки, похожие на АК-47.

В скором времени он предстанет перед городским судом Квебека. Его обвиняют в убийстве шести человек, а также в попытке убийства еще пятерых.

О молодом человеке на сегодняшний день известно то, что он – студент Университета Лаваля, изучал антропологию и политологию. В свободное от учебы время работал в колл-центре Héma-Québec, который занимается сбором донорской крови.

Соседи его родителей рассказывают, что Биссоннетт вырос в обычной семье и раньше не проявлял никакого странного поведения, но был замкнутым. Также о молодом человеке рассказывают, что он был известен своими ультраправыми взглядами, часто критиковал мигрантов и мусульман.

Как пишет Globe and Mail, Биссоннетт начал особенно активно выступать против мигрантов и мусульман после визита в Квебек лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая сравнивала мусульман, молящихся на улице, с нацистской оккупацией.

Двое знакомых Биссоннетта сказали изданию Journal de Québec, что он также был ярым сторонником президента США Дональда Трампа и противником феминизма. Некоторые свидетельства говорят о том, что Александр жил замкнуто, у него было мало друзей, а в университете он зачастую подвергался издевкам.

Знакомые описывают молодого человека как приверженца ультраправых взглядов, настроенного против иммиграции и поддерживающего радикальные идеи Трампа.

Издание Montreal Gazzett сообщало, что Биссоннетт, согласно его странице в Фейсбуке, наряжался на Хэллоуин в костюм смерти с косой. В данный момент его страница недоступна.

Вместе с Александром Биссоннеттом был задержан еще один подозреваемый – мужчина марокканского происхождения Мохаммед Хадир. Сейчас он проходит по делу как свидетель.

1news.az