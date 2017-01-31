Исполняющая обязанности генпрокурора США Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде исполнительный указ президента Дональда Трампа по иммиграции, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в министерстве.

Согласно источникам, Йейтс не верит в юридическую обоснованность указа. Юристы министерства представляют государство на судебных процессах, где оспариваются правительственные распоряжения.

"На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законен", — написала Йейтс в меморандуме для сотрудников министерства.

Йейтс — назначенец Обамы, которая временно возглавляет минюст до утверждения кандидата республиканского президента. Открытый "бунт" против действующей администрации чреват увольнением Йейтс — президент Трамп имеет для этого все полномочия. Однако увольнение Йейтс может затруднить работу министерства в отсутствие нового министра. Кандидатура Джеффа Сешнса на пост генпрокурора пока что рассматривается в сенате, промежуточное голосование профильного комитета ожидается во вторник.

Иски против указа поданы в штатах Вашингтон, Виргиния, Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

РИА Новости