USD1.9165
EUR2.0563
RUB0.0320
Brent55.24
WTI52.98
Золото1 193.35
S&P 500 Index2 294.69
Nikkei 22519 346.74
В мире

CNN: временное руководство минюста США постановило не защищать указ Трампа 31.01.2017 08:00

Исполняющая обязанности генпрокурора США Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде исполнительный указ президента Дональда Трампа по иммиграции, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в министерстве.

Согласно источникам, Йейтс не верит в юридическую обоснованность указа. Юристы министерства представляют государство на судебных процессах, где оспариваются правительственные распоряжения.

"На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законен", — написала Йейтс в меморандуме для сотрудников министерства.

Йейтс — назначенец Обамы, которая временно возглавляет минюст до утверждения кандидата республиканского президента. Открытый "бунт" против действующей администрации чреват увольнением Йейтс — президент Трамп имеет для этого все полномочия. Однако увольнение Йейтс может затруднить работу министерства в отсутствие нового министра. Кандидатура Джеффа Сешнса на пост генпрокурора пока что рассматривается в сенате, промежуточное голосование профильного комитета ожидается во вторник.

Иски против указа поданы в штатах Вашингтон, Виргиния, Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

РИА Новости

85количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
53-летняя звезда сериала «Кёсем Султан» шокировала «голым» платьем, схожим с нарядом Ирины Шейк – ФОТОВ Узбекистане в ТРЦ мать уронила ребенка с эскалатора, малыш умер – ВИДЕОЖенщину сняли с самолета из-за решения Дональда Трампа - ФОТОInstagram подтвердил подлинность страницы Сафуры Алиевой – ФОТОВ Индии «девочка-змея» сбрасывает кожу каждые 45 дней - ФОТОНигяр Джамал поделилась в сети снимком ставшей в третий раз мамой Айсель Адыгезалзаде – ФОТОЭштон Катчер раскритиковал Дональда Трампа за его политику против мусульман – ВИДЕОО том, почему повышенное давление может являться признаком очень серьезных проблем со здоровьемИванку Трамп осудили за платье стоимостью 5 000 долларов в разгар протестов против миграционной политики ее отца – ФОТОЗвезда сериала «Vatanım Sensin» подверглась травле в социальных сетях – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 января07:00 Шварценеггер назвал безумным указ Трампа о защите США от терроризма06:00 Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа за махинации при торговле российскими акциями05:45 Подозреваемому в нападении на мечеть в Канаде предъявлены обвинения05:25 При нападении на саудовский фрегат у йеменского порта погибли два человека04:54 Нетаньяху: твит, породивший трения с Мексикой, был неверно интерпретирован04:21 Тело главного палача ИГИЛ обнаружено рядом с Мосулом в Ираке03:50 Белый дом: США знают о ракетном запуске, произведенном Ираном03:19 Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке02:54 Обама поддержал протесты против Трампа02:22 Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности01:50 СМИ: Джорджа Буша-старшего выписали из больницы, куда он попал с пневмонией01:18 Азербайджанец стал новым замминистра экономического развития России00:59 Белый дом назвал разговор Трампа и Путина конструктивным00:28 В Германии семь человек грабили церкви для поддержки боевиков00:05 Прошло 133 года со дня рождения Мамеда Эмина Расулзаде