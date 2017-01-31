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В мире

Иран прекращает выдачу виз гражданам США в ответ на указ Дональда Трампа 31.01.2017 17:31

Иран прекращает выдачу въездных виз американским гражданам, заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф в ходе пресс-конференции.

Дипломат подчеркнул, что это делается «в ответ» на подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о запрете въезда гражданам семи стран Ближнего Востока, в число которых вошел Иран.

Господин Зариф отметил, что возможны и исключения из вводимого Тегераном запрета. «Они будут рассматриваться МИД Ирана, после этого будет приниматься решение»,— цитирует министра «РИА Новости».

Напомним, 28 января Дональд Трамп подписал указ, который запрещает въезд новых мигрантов в страну на четыре месяца, а прибывающих из Сирии — на неопределенный срок. Указ также вводит запрет на въезд гражданам семи мусульманских стран — Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена — даже в том случае, если у них есть вид на жительство в США.

Kommersant

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