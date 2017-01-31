Два человека погибли в результате нападения на саудовский фрегат у йеменского порта Ходейда в Красном море, передает агентство Рейтер.

Еще три человека получили ранения, отмечается в сообщении агентства со ссылкой на саудовские СМИ.

Как сообщает саудовское информационное агентство SPA, ссылающееся на заявление командования арабской коалиции в Йемене, боевой корабль ВМС королевства был атакован "тремя лодками со смертниками, лояльными боевикам-хуситам". По данным военных, "два плавающих средства были расстреляны еще на подходе к судну из артиллерии, однако третьей моторной лодке удалось достичь кормы корабля, после чего раздался взрыв и вспыхнул пожар".

Город Ходейда находится под контролем повстанцев-хуситов.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

РИА Новости