USD1.9165
EUR2.0563
RUB0.0320
Brent55.24
WTI52.98
Золото1 193.35
S&P 500 Index2 294.69
Nikkei 22519 346.74
В мире

Нетаньяху: твит, породивший трения с Мексикой, был неверно интерпретирован 31.01.2017 04:54

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его недавний пост в социальных сетях не имел отношения к Мексике, власти которой потребовали от него извинений, усмотрев в записи поддержку планов США построить стену вдоль совместной границы.

Нетаньяху обвинил прессу в возникшем недопонимании. Он уверяет, что слова "Трамп прав" и "отличная идея" относились исключительно к израильскому опыту пограничного заборостроительства, удостоившемуся перед этим похвалы американского президента.

"Говорят: "Вы обидели Мексику, разрушили отношения с ними". Кто вообще упоминал Мексику? У нас с ними хорошие отношения и такими они останутся", — сказал глава правительства на встрече с соратниками по правящей партии "Ликуд".

В субботу Нетаньяху написал в Twitter и Facebook: "Президент Дональд Трамп прав. Я построил заградительную стену вдоль южной границы Израиля. Это полностью прекратило поток нелегальной иммиграции. Отличный результат. Отличная идея".

Отгородившись от Египта, Израиль свел к нулю поток нелегальных иммигрантов. Преследуя ту же цель, Трамп собирается возвести стену вдоль границы с Мексикой.

С осуждением поста израильского премьера выступила еврейская община Мексики, а глава МИД латиноамериканского государства Луис Видегарай заявил, что "извинение было бы подходящим в данном случае".

РИА Новости

317количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
53-летняя звезда сериала «Кёсем Султан» шокировала «голым» платьем, схожим с нарядом Ирины Шейк – ФОТОВ Узбекистане в ТРЦ мать уронила ребенка с эскалатора, малыш умер – ВИДЕОЖенщину сняли с самолета из-за решения Дональда Трампа - ФОТОInstagram подтвердил подлинность страницы Сафуры Алиевой – ФОТОВ Индии «девочка-змея» сбрасывает кожу каждые 45 дней - ФОТОНигяр Джамал поделилась в сети снимком ставшей в третий раз мамой Айсель Адыгезалзаде – ФОТОЭштон Катчер раскритиковал Дональда Трампа за его политику против мусульман – ВИДЕОО том, почему повышенное давление может являться признаком очень серьезных проблем со здоровьемИванку Трамп осудили за платье стоимостью 5 000 долларов в разгар протестов против миграционной политики ее отца – ФОТОЗвезда сериала «Vatanım Sensin» подверглась травле в социальных сетях – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 января05:25 При нападении на саудовский фрегат у йеменского порта погибли два человека04:54 Нетаньяху: твит, породивший трения с Мексикой, был неверно интерпретирован04:21 Тело главного палача ИГИЛ обнаружено рядом с Мосулом в Ираке03:50 Белый дом: США знают о ракетном запуске, произведенном Ираном03:19 Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке02:54 Обама поддержал протесты против Трампа02:22 Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности01:50 СМИ: Джорджа Буша-старшего выписали из больницы, куда он попал с пневмонией01:18 Азербайджанец стал новым замминистра экономического развития России00:59 Белый дом назвал разговор Трампа и Путина конструктивным00:28 В Германии семь человек грабили церкви для поддержки боевиков00:05 Прошло 133 года со дня рождения Мамеда Эмина Расулзаде30 января23:44 В ООН надеются, что Трамп отменит указ «О защите США от терроризма»23:12 Посол Гудси Османов встретился с премьер-министром Молдовы - ФОТО22:55 В США раскрыли убийство супруги известного певца, произошедшее 40 лет назад