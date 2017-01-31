Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его недавний пост в социальных сетях не имел отношения к Мексике, власти которой потребовали от него извинений, усмотрев в записи поддержку планов США построить стену вдоль совместной границы.

Нетаньяху обвинил прессу в возникшем недопонимании. Он уверяет, что слова "Трамп прав" и "отличная идея" относились исключительно к израильскому опыту пограничного заборостроительства, удостоившемуся перед этим похвалы американского президента.

"Говорят: "Вы обидели Мексику, разрушили отношения с ними". Кто вообще упоминал Мексику? У нас с ними хорошие отношения и такими они останутся", — сказал глава правительства на встрече с соратниками по правящей партии "Ликуд".

В субботу Нетаньяху написал в Twitter и Facebook: "Президент Дональд Трамп прав. Я построил заградительную стену вдоль южной границы Израиля. Это полностью прекратило поток нелегальной иммиграции. Отличный результат. Отличная идея".

Отгородившись от Египта, Израиль свел к нулю поток нелегальных иммигрантов. Преследуя ту же цель, Трамп собирается возвести стену вдоль границы с Мексикой.

С осуждением поста израильского премьера выступила еврейская община Мексики, а глава МИД латиноамериканского государства Луис Видегарай заявил, что "извинение было бы подходящим в данном случае".

РИА Новости