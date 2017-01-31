Главный палач террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» Абу Сайяф был убит во время атаки рядом с Мосулом на севере Ирака, передает ARA.

«Он был обнаружен мертвым в округе Давасса к западу от Мосула в Найнаве», — сообщил местный активист.

Сайяф был убит во время нападения неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, которые обстреляли его автомобиль. Отмечается, что боевики ИГИЛ не смогли определить, кто именно совершил нападение на него.

Известно, что Сайяф совершил более 100 казней для ИГИЛ, он фигурирует во многих видеозаписях соответствующего содержания, которые распространялись боевиками.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона поможет Ираку в борьбе с ИГИЛ при просьбе Багдада.

Gazeta.ru