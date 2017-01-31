США известно о ракетном запуске, произведенном Ираном, сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Нам известно, что Иран запустил ракету", — сказал он на брифинге. Спайсер пообещал предоставить дополнительную информацию позднее.

В понедельник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на официального представителя США, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, произошло это впервые с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США. Телеканал отметил, что принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания, тем не менее это уже как минимум второй случай нарушения воли международного сообщества.

Соглашение по иранской ядерной программе было заключено 14 июля 2015 года в Вене. Совбез ООН 20 июля принял резолюцию 2231 в поддержку СВПД. Иран 16 января 2016 года избавился от большинства наложенных на страну санкций — в этот день МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. В рамках договоренности, в стране может находиться не более 130 тонн тяжелой воды.

РИА Новости