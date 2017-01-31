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В мире

Саудовский принц купил билеты на самолет своим 80 соколам - ВИДЕО 31.01.2017 16:32

В Сети появилось видео, на котором запечатлены десятки птиц, привязанные к местам на борту самолета.

О том, что пернатые пассажиры принадлежат саудовскому принцу, который купил им всем билеты, сообщил один из пользователей Reddit.

Как видно на видеозаписи, птиц разместили на столиках, а сиденья накрыли пленкой. В социальных сетях разгорелись споры по поводу перевозки птиц и посыпались многочисленные шутки. Изначально утверждалось, что на борту самолета оказались ястребы. Однако некоторые из оставивших комментарии людей заключили, что птицы в самолете больше похожи на соколов.

Пользователи Reddit за сутки оставили более четырех тысяч комментариев в связи с этим случаем. Некоторые из них в шутку возмутились, что птицам, в отличие от обычных пассажиров, «разрешили не убирать откидные столики» во время взлета. Еще один, комментируя действия саудовского принца, написал: «Он что, не в курсе, что ястребы умеют летать?».

В результате кто-то из пользователей вспомнил, что, согласно авиационным правилам, можно перевозить лишь шесть птиц, но никак не 80.

НТВ

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