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В мире

Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке 31.01.2017 03:19

Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке, чтобы координировать действия украинского правительства и не допустить гуманитарной катастрофы, сообщил в понедельник замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире украинского "5 канала".

Ранее в Минобороны «ДНР» сообщили об обострении ситуации в Донбассе: более 10 украинских силовиков убиты в понедельник, более 15 ранены при очередной попытке атаковать позиции ополчения. Утром в понедельник обстрелу подвергся город Макеевка, один человек погиб, трое ранены, сообщали в военном ведомстве «ДНР». При этом украинские силовики заявили, что ополченцы якобы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Ранее коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

"В связи с эскалацией конфликта вокруг Авдеевки президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы которые происходят вокруг Авдеевки", — сказал Елисеев в эфире украинского телеканала "5 канал".

РИА Новости

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