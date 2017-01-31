USD1.9165
EUR2.0563
RUB0.0320
Brent55.24
WTI52.98
Золото1 193.35
S&P 500 Index2 294.69
Nikkei 22519 346.74
В мире

Обама поддержал протесты против Трампа 31.01.2017 02:54

Экс-президент США Барак Обама, ушедший в отставку 10 дней назад, поддержал протесты против своего преемника Дональда Трампа, заявил, что "на кону стоят американские ценности" и упомянул о "фундаментальных разногласиях" с новым президентом по его иммиграционному указу.

"Президент Обама обрадован уровнем участия в обществе по всей стране… Граждане, которые реализуют свое конституционное право собираться, организовываться и добиваться, чтобы избранные чиновники слышали их голос, — это именно то, чего он (Обама — ред.) ожидает от них, когда на кону стоят американские ценности", — говорится в заявлении представителя Обамы, которое распространило издание Politico.

"Что касается сравнений с решениями президента Обамы по внешней политике, то, как вы уже слышали, президент (Обама — ред.) фундаментально не согласен с предложение проводить дискриминацию против лиц из-за их веры или религии", — добавил представитель Обамы.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Трамп заявил, что эти меры не сильно отличаются от того, что сделал в 2011 году Барак Обама, когда его администрация существенно замедлила прием беженцев и выдачу виз гражданам Ирака. Кроме того, в крупных городах прошли многотысячные протесты против "запрета на въезд мусульманам", хотя формально въезд мусульманам запрещен не был.

Также 21 января, еще до издания указа, в городах США прошли протесты против инаугурации Трампа, которые собрали, по различным данным, до 2 миллионов человек.

РИА Новости

147количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
53-летняя звезда сериала «Кёсем Султан» шокировала «голым» платьем, схожим с нарядом Ирины Шейк – ФОТОВ Узбекистане в ТРЦ мать уронила ребенка с эскалатора, малыш умер – ВИДЕОЖенщину сняли с самолета из-за решения Дональда Трампа - ФОТОВ Индии «девочка-змея» сбрасывает кожу каждые 45 дней - ФОТОInstagram подтвердил подлинность страницы Сафуры Алиевой – ФОТОНигяр Джамал поделилась в сети снимком ставшей в третий раз мамой Айсель Адыгезалзаде – ФОТОЭштон Катчер раскритиковал Дональда Трампа за его политику против мусульман – ВИДЕОО том, почему повышенное давление может являться признаком очень серьезных проблем со здоровьемИванку Трамп осудили за платье стоимостью 5 000 долларов в разгар протестов против миграционной политики ее отца – ФОТОЗвезда сериала «Vatanım Sensin» подверглась травле в социальных сетях – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 января03:19 Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке02:54 Обама поддержал протесты против Трампа02:22 Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности01:50 СМИ: Джорджа Буша-старшего выписали из больницы, куда он попал с пневмонией01:18 Азербайджанец стал новым замминистра экономического развития России00:59 Белый дом назвал разговор Трампа и Путина конструктивным00:28 В Германии семь человек грабили церкви для поддержки боевиков00:05 Прошло 133 года со дня рождения Мамеда Эмина Расулзаде30 января23:44 В ООН надеются, что Трамп отменит указ «О защите США от терроризма»23:12 Посол Гудси Османов встретился с премьер-министром Молдовы - ФОТО22:55 В США раскрыли убийство супруги известного певца, произошедшее 40 лет назад22:36 Президент Казахстана: «Наша задача – глобальная конкурентоспособность страны в условиях новой реальности»22:14 Британское правительство поддерживает визит Трампа в Лондон вопреки критике21:54 Мексика ждет извинений Израиля за слова Нетаньяху о стене на границе21:32 Игнасио Эррера: «Карабах» сильнее «Кайрата»