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В мире

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности 31.01.2017 02:22

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности впервые с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя США.

Сообщается, что испытательный пуск был произведен в воскресенье за пределами города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась.

Принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания, передает телеканал. "Тем не менее, это по меньшей мере второе испытание ракет с июля", — передает телеканал.

Соглашение по иранской ядерной программе было заключено 14 июля 2015 года в Вене. Совбез ООН 20 июля принял резолюцию 2231 в поддержку СВПД. Иран 16 января 2016 года избавился от большинства наложенных на страну санкций — в этот день МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. В рамках договоренности, в стране может находиться не более 130 тонн тяжелой воды.

РИА Новости

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