В последние несколько дней и Киев, и сторонники сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обострении ситуации в Донбассе.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе города Авдеевка (пригород Донецка), где 29 января начался новый этап обострения конфликта.

Информация о потерях с каждой из сторон поступает противоречивая: стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий, пишет Би-би-си.

Как сообщает пресс-служба штаба операции украинских войск в Донбассе, за минувшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины погибли трое военных, еще 20 человек получили ранения, четверо были травмированы.

В понедельник украинское министерство обороны сообщило о гибели пятерых военнослужащих, а также о 13 раненых.

Между тем в самопровозглашенной «ДНР» заявили, что 29 и 30 января были убиты 78 украинских военных, а 76 получили ранения, передает Интерфакс.

Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным командованием «ДНР» Эдуард Басурин со ссылкой на доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, который якобы оказался в распоряжении сепаратистов.

Что касается потерь среди вооруженных сторонников самого «ДНР», то, согласно Басурину, за минувшие сутки это четверо убитых и семь раненых.

Согласно украинским военным, за последние сутки их позиции на линии разделения сторон были обстреляны 71 раз.

В понедельник вечером президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию из-за обострения ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. Его пресс-секретарь Святослав Цеголко сообщил, что в Авдеевке из-за обстрелов сложилась чрезвычайная ситуация, граничащая с гуманитарной катастрофой.

Местные власти ранее сообщили, что из-за вызванного обстрелами повреждения линий электропередачи без света остались около 25 тысяч жителей Авдеевки. Также в городе нет воды и отопления.

Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий.

Москва также выдвинула свою версию. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у Москвы есть достоверные сведения о том, что атаку на Авдеевку начали «самостийные отряды» при поддержке артиллерии Вооруженных сил Украины.

1news.az

ФОТО: Анастасия Магазова (Deutsche Welle/20.09.2016)

Восточноукраинский город Авдеевка находится в нескольких километрах от северных районов Донецка. В городе до войны проживало около 40 тысяч жителей, на сегодняшний день их число вдвое меньше. В двух 9-этажных домах, находящихся на выезде из города, осталось жить всего несколько семей. Квартиры в них были разрушены во время массивных обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов.

Большая часть населения Авдеевки вернулась в свои дома осенью 2015 года. Тогда постоянные обстрелы переместились из центра города на окраины. Промышленная зона Авдеевки в последние месяцы была самой горячей точкой всей линии фронта на востоке Украины. Но в самом городе возобновили работу магазины, школы, детские сады. Основное место работы населения – градообразующий коксохимический завод.

В ходе боев 2014-2015 годов значительная часть жилых домов была разрушена. В некоторые помещения в многоквартирных домах были прямые попадания из тяжелой техники, что сделало их непригодными для жизни.

Во время мощных обстрелов большинство домов на окраине города остались без стекол в окнах и на балконах. Жители собственными силами пытаются восстановить разрушенное. Однако некоторые оставляют все, как есть, или заколачивают окна досками, закладывают кирпичами.

В частном секторе, окружающем промышленную зону Авдеевки, почти не осталось местных жителей. Большинство домов разрушено. Улицы заминированы и простреливаются снайперами днем и ночью.

Частные дома вокруг промышленной зоны в основном пострадали от минометных обстрелов. При попадании мины в крышу она мгновенно вспыхивает. Пожарные выезжают тушить огонь в основном после завершения боя.

Местные жители собственноручно сделали инсталляцию в память о погибших во время обстрелов. Они собрали все остатки от снарядов, в основном от установок «Град», которые находили в своих дворах, разместили фотографии – и ежедневно приносят свежие цветы.