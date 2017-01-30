Экс-президент Виктор Янукович прибудет в Украину на заседание суда в случае обеспечения личной безопасности и расследования дела о покушении на убийство, передает «112 Украина».

Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк.

«Он будет принимать участие в рассмотрении данного дела, несмотря на нежелание руководителей ГПУ. Но в это время, с начала дела, это будет дистанционно. Защита делает все, чтобы как можно быстрее было окончено расследование в деле о покушении на убийство Януковича. Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет принимать участие лично в этом деле. Пока это будет дистанционно, но участие Януковича будет обязательным, и он настаивает на его обеспечении», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Государственной думы России от партии КПРФ Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Gazeta.ru