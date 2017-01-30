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В мире

Петицию против визита Трампа к королеве Елизавете II подписали 300 тысяч человек 30.01.2017 00:55

Опубликованная на сайте парламента Великобритании петиция с требованием не допустить официального визита президента США Дональда Трампа в Британию набрала более 300 тыс. голосов.

Таким образом это коллективное прошение теперь должно быть рассмотрено на заседании его нижней палаты — палаты общин.

Петицию под названием «Предотвратить государственный визит Дональда Трампа в Соединенное Королевство» разместил 29 января человек, представившийся как Грэм Гест.

При этом петицию продолжают подписывать пользователи. Согласно данным на сайте, больше всего петицию подписывают жители городов, в том числе столицы страны Лондона, Оксфорда и Кембриджа.

В тексте прошения указано, что Трампу нужно позволить въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, но он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом, так как это поставит в неловкое положение королеву Елизавету II.

В декабре 2015 года была создана похожая петиция в отношении Трампа. Тогда петиция о запрете Трампу въезда на территорию Великобритании собрала более 475 тыс. подписей, что является рекордным числом за всю историю сайта.

Gazeta.ru

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