Не менее 51% американцев не одобряют политику президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup poll found, пишут РИА Новости.

За первые восемь дней на посту президента Трамп вызвал недовольство у 51% американцев, одобряют политику нового президента США 42% американцев.

В опросе участвовали 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Погрешность составляет 3%.

Как отмечает газета Hill, бывший президент США Барак Обама, занявший кресло президента в 2009 году, получил 51% неодобрительных отзывов о своей работе только к августу 2011 года.

В минувшую пятницу Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи преимущественно мусульманских стран – Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также указ приостанавливает прием любых беженцев сроком на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Многотысячные акции протеста против указа о беженцах прошли в воскресенье в нескольких городах США. По информации издания New York Times, акции проходили на площадях и у аэропортов в Бостоне, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне, Детройте, Лос-Анджелесе и Атланте.

1news.az