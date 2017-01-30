В ООН надеются, что введенный президентом США запрет на въезд в страну беженцев из ряда стран будет временным, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы очень надеемся, что введенные в отношении беженцев меры являются временными. США — важный партнер ООН, в частности, УВКБ и МОМ по переселению беженцев. Генеральный секретарь ожидает конструктивной работы с администрацией США по этим и другим вопросам", — заявил Дюжаррик на брифинге в понедельник.

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Решение нового президента США спровоцировало массовые акции протеста в ряде городов страны в течение выходных.

Дюжаррик сообщил журналистам, что события последних дней в США "нас беспокоят".

Представитель ООН также отметил, что исторически США являются одной из стран, которые принимают больше всех беженцев, и выразил надежду, что эта традиция сохранится.

При этом Дюжаррик подчеркнул, что США, как и любая страна, принимающая беженцев на переселение, "сама принимает окончательное решение". "ООН никогда никого не принуждает принимать беженцев на переселение", — сказал он.

РИА Новости