Полиция Лос-Анджелеса раскрыла убийство супруги популярного певца Билла Медли, произошедшее более 40 лет назад, передает агентство Рейтер.

Пресс-конференция, на которой правоохранители сообщат детали преступления, запланирована на 13.00 по местному времени (01.00 мск во вторник). Известно, что криминалистам удалось установить личность убийцы благодаря анализам ДНК. Других подробностей, в том числе жив ли предполагаемый преступник и предъявлены ли ему обвинения, пока не сообщается.

Супруга солиста музыкального дуэта The Righteous Brothers, 32-летняя Карен Клаас была изнасилована и задушена в своем доме в лос-анджелесском предместье Хермоса-Бич 30 июня 1976 года. У женщины, которая не выходя из комы вскоре скончалась в госпитале, осталось двое детей.

РИА Новости