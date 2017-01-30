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В США раскрыли убийство супруги известного певца, произошедшее 40 лет назад 30.01.2017 22:55

Полиция Лос-Анджелеса раскрыла убийство супруги популярного певца Билла Медли, произошедшее более 40 лет назад, передает агентство Рейтер.

Пресс-конференция, на которой правоохранители сообщат детали преступления, запланирована на 13.00 по местному времени (01.00 мск во вторник). Известно, что криминалистам удалось установить личность убийцы благодаря анализам ДНК. Других подробностей, в том числе жив ли предполагаемый преступник и предъявлены ли ему обвинения, пока не сообщается.

Супруга солиста музыкального дуэта The Righteous Brothers, 32-летняя Карен Клаас была изнасилована и задушена в своем доме в лос-анджелесском предместье Хермоса-Бич 30 июня 1976 года. У женщины, которая не выходя из комы вскоре скончалась в госпитале, осталось двое детей.

РИА Новости

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