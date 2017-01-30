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В мире

Президент Казахстана: «Наша задача – глобальная конкурентоспособность страны в условиях новой реальности» 30.01.2017 22:36

Нурсултан Назарбаев выступил с официальным обращением, сообщив, что завтра состоится его ежегодное Послание народу Казахстана.

По словам президента Казахстана, в нем изложено видение развития страны на новом этапе: за четверть века страна осуществила две модернизации.

«Первая – это создание совершенно нового государства на принципах рыночной экономики. Вторая - это реализация стратегии 2030 и формирование столицы нашей родины – Астаны.

Казахстан развивался ускоренными темпами и вошел в число 50 наиболее успешных стран. Радикальные изменения технологического уклада в современном мире требуют от нас перехода к новой модели экономического роста. Поэтому мое Послание народу будет посвящено третьей модернизации Казахстана.

Наша задача – глобальная конкурентоспособность страны в условиях новой реальности. Основа наших действий – План Нации по реализации Пяти институциональных реформ. Одним из ключевых приоритетов Третьей модернизации станет ускоренное технологическое обновление экономики. Это означает создание новых перспективных  отраслей на базе цифровых технологий», - продолжил он.

Н.Назарбаев подчеркнул принципиальную важность расширения бизнес-среды и улучшение условий для массового предпринимательства.

«Для этого необходимо минимизировать участие государства в экономике. Следует снизить все возможные издержки для бизнеса и развивать государственно-частное партнерство. В числе звеньев будущей модели роста – агропромышленный комплекс, транспорт и логистика.

Отдельно будет сказано о развитии рынка жилья и мерах его государственной поддержки. Образование, здравоохранение, социальная защита населения остаются нашими приоритетами.

Макроэкономическая политика также требует модернизации.

Правительству поручается разработать Стратегический план развития до 2025 года по Третьей модернизации страны под названием «Национальная технологическая инициатива Казахстана» как ответ на вызовы современности. Перед Правительством поставлены серьезные цели и задачи, для решения которых есть все необходимые ресурсы и возможности.

Все это обеспечит устойчивость экономического роста в долгосрочной перспективе.

Недавно обнародован проект политической модернизации государства. Обе эти инициативы дополняют друг друга и служат долгосрочным целям развития страны. Только так мы сможем достичь основной цели Стратегии-2050 – вхождения Казахстана в 30 самых развитых стран мира.

Таковы вкратце ключевые направления технологической модернизации Казахстана. Я уверен, что народ Казахстана поддержит предложенные меры, направленные на будущее развитие и процветание страны», - сказал президент.

Nur.kz

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