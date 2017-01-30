USD1.9165
EUR2.0563
RUB0.0320
Brent55.24
WTI52.98
Золото1 193.35
S&P 500 Index2 294.69
Nikkei 22519 346.74
В мире

Британское правительство поддерживает визит Трампа в Лондон вопреки критике 30.01.2017 22:14

Правительство Великобритании поддерживает визит президента США Дональда Трампа в Лондон, несмотря на критику британцев и несогласие с проводимой иммиграционной политикой, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в понедельник в парламенте.

По словам Джонсона, необходимо признать, что Трамп является избранным главой самого близкого и самого важного союзника Великобритании. "Абсолютно нет ни одной причины, почему не должно быть этого официального визита и множество причин, почему должен быть", — сказал он, отвечая на соответствущий вопрос парламентариев.

Джонсон также отметил, что не считает проводимую Трампом иммиграционную политику "крайне спорной". "Это, конечно, весьма противоречивая политика, которая вызвала беспокойство, и я повторяю, что это не тот подход, который правительство будет принимать", — сказал он.

В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран. Речь идет о временном запрете въезда для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Великобритании удалось добиться исключения из правил для британцев и граждан из указанных стран, имеющих двойное гражданство.

Во время визита в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй передала Трампу приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Соединенное Королевство с государственным визитом. Однако указ Трампа вызвал возмущение не только в США, но и в Британии. В результате в понедельник вечером петиция с призывом отменить госвизит Трампа набрала более 1,3 миллион подписей.

РИА Новости

293количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
53-летняя звезда сериала «Кёсем Султан» шокировала «голым» платьем, схожим с нарядом Ирины Шейк – ФОТОВ Узбекистане в ТРЦ мать уронила ребенка с эскалатора, малыш умер – ВИДЕОЖенщину сняли с самолета из-за решения Дональда Трампа - ФОТОВ Индии «девочка-змея» сбрасывает кожу каждые 45 дней - ФОТОЭштон Катчер раскритиковал Дональда Трампа за его политику против мусульман – ВИДЕОНигяр Джамал поделилась в сети снимком ставшей в третий раз мамой Айсель Адыгезалзаде – ФОТОО том, почему повышенное давление может являться признаком очень серьезных проблем со здоровьемInstagram подтвердил подлинность страницы Сафуры Алиевой – ФОТОЗвезда сериала «Vatanım Sensin» подверглась травле в социальных сетях – ФОТОИванку Трамп осудили за платье стоимостью 5 000 долларов в разгар протестов против миграционной политики ее отца – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

30 января23:12 Посол Гудси Османов встретился с премьер-министром Молдовы - ФОТО22:55 В США раскрыли убийство супруги известного певца, произошедшее 40 лет назад22:36 Президент Казахстана: «Наша задача – глобальная конкурентоспособность страны в условиях новой реальности»22:14 Британское правительство поддерживает визит Трампа в Лондон вопреки критике21:54 Мексика ждет извинений Израиля за слова Нетаньяху о стене на границе21:32 Игнасио Эррера: «Карабах» сильнее «Кайрата»21:15 В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Керима Керимова21:05 В Австралии намерены запретить носить бурку в общественных местах20:45 Instagram подтвердил подлинность страницы Сафуры Алиевой – ФОТО20:36 В Германии в бассейне отравились парами хлора более 20 человек20:17 Turkish Airlines вернет деньги тем, кто не попал в США из-за указа Трампа19:54 Трамп подписал указ об устранении регуляционных барьеров для малого бизнеса19:36 Дэвид и Виктория Бекхэм вновь произнесли брачные клятвы - ФОТО19:32 Представитель Еврокомиссии: Интерес в Баку к новому соглашению есть19:23 Нигяр Джамал поделилась в сети снимком ставшей в третий раз мамой Айсель Адыгезалзаде – ФОТО