Правительство Великобритании поддерживает визит президента США Дональда Трампа в Лондон, несмотря на критику британцев и несогласие с проводимой иммиграционной политикой, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в понедельник в парламенте.

По словам Джонсона, необходимо признать, что Трамп является избранным главой самого близкого и самого важного союзника Великобритании. "Абсолютно нет ни одной причины, почему не должно быть этого официального визита и множество причин, почему должен быть", — сказал он, отвечая на соответствущий вопрос парламентариев.

Джонсон также отметил, что не считает проводимую Трампом иммиграционную политику "крайне спорной". "Это, конечно, весьма противоречивая политика, которая вызвала беспокойство, и я повторяю, что это не тот подход, который правительство будет принимать", — сказал он.

В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран. Речь идет о временном запрете въезда для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Великобритании удалось добиться исключения из правил для британцев и граждан из указанных стран, имеющих двойное гражданство.

Во время визита в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй передала Трампу приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Соединенное Королевство с государственным визитом. Однако указ Трампа вызвал возмущение не только в США, но и в Британии. В результате в понедельник вечером петиция с призывом отменить госвизит Трампа набрала более 1,3 миллион подписей.

РИА Новости