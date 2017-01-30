Мексика ожидает извинений от Израиля за твит премьер-министра Биньямина Нетаньяху по поводу строительства стены на границе с США, передает Reuters.

Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай. По его словам, запись премьера была «агрессией» по отношению к Мексике.

Правительство Израиля ранее ответило, что премьер в своем твите говорил об опыте в обеспечении безопасности на границе самого Израиля и не занимал позицию в отношении США и Мексики. Тем не менее, мексиканская сторона посчитала такие объяснения неубедительными.

«Я спрашиваю премьер-министра Нетаньяху, о постройке скольких стен говорил президент Трамп? Очевидно, что он говорил о ней (стене. — «Газета.Ru») в отношении Мексики, мы должны быть серьезными и отвечать за то, что говорим», — сказал глава МИД.

Видегарай отметил, что в данном случае извинения были бы уместными. Он отметил, что Израиль был близким другом Мексики.

Ранее Нетаньяху в своем твиттере поддержал президента США Дональда Трампа в возведении стены на американо-мексиканской границе.

Gazeta.ru