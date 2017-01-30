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В мире

В Испании семью насмерть раздавили сотни килограммов одежды 30.01.2017 09:45

Семейная пара и их 12-летняя дочь погибли в собственном доме после того, как на них упали сотни килограммов одежды.

Как сообщает газета La Vanguardia, инцидент произошёл в испанском городе Аликанте.

По данным издания, члены этой семьи страдали синдромом Диогена — психическим расстройством, характерными чертами которого являются накопительство старых вещей, пренебрежительное отношение к себе и апатия.

Погибших обнаружили лишь утром. Их 18-летняя дочь всю ночь сидела в Интернете, а утром, выйдя из комнаты, обнаружила, что на полу лежит куча одежды. Девушка начала разбирать тряпки и увидела под ними руку своей сестры.

Девушка обратилась за помощью к соседям. Оказалось, что никто из них не слышал шума.

По данным издания, супруги были выходцами из Марокко. Скопившуюся одежду они периодически продавали.

Life.ru

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