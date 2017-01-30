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В мире

Пан Ги Муну разрешили баллотироваться в президенты 30.01.2017 09:16

Исследовательская группа парламента Южной Кореи пришла к выводу, что экс-глава ООН Пан Ги Мун может занимать государственную должность в Корее — в том числе баллотироваться в президенты.

Об этом сообщает «Ренхап».

Специальная группа парламента проанализировала резолюцию ООН, ссылаясь на которую критики Пан Ги Муна заявляли, что тот не может претендовать на президентский пост. Однако парламентарии увидели, что в тексте резолюции используются такие слова, как, например, «желательно», которые не перекрывают дорогу экс-главе ООН в политику.

Документ ООН, в частности, подчеркивает, что бывшему генсеку организации, который выступал как доверенное лицо множества государств, не желательно занимать правительственный пост.

В парламенте Южной Кореи добавили, что Пан Ги Муну, если он захочет баллотироваться в президенты, придется доказать, что его предыдущий опыт работы не скажется негативно на интересах его страны. Там же отметил, что обычно бывшие главы ООН «воздерживаются» от работы в государственных ведомствах.

В конце декабря сообщалось, что Пан Ги Мун, в то время еще действующий глава ООН, опережает в рейтинге других кандидатов в президенты Южной Кореи.

Gazeta.Ru

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