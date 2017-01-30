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В мире

Премьер-министр Канады назвал стрельбу в мечети трусливым нападением 30.01.2017 09:04

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал атаку на Исламский культурный центр в Квебеке трусливым нападением. Произошедшее он прокомментировал в своем микроблоге в Twitter.

«Сегодня канадцы скорбят о жертвах трусливого нападения на мечеть в Квебеке. Мои мои мысли сейчас с родными и близкими погибших в результате нападения», — написал Трюдо.

Глава правительства одноименной провинции Филипп Куйяр, в свою очередь, призвал жителей объединиться против насилия.

Трое вооруженных преступников ворвались в исламский культурный центр в Квебеке, который называют «большой мечетью» города, во время вечерней молитвы 29 января. Нападавшие с криками «Аллах акбар!» открыли стрельбу. В этот момент в помещении, по разным данным, находились от 40 до 100 человек.

По информации Reuters, жертвами стали пять человек, в полиции информацию о погибших подтвердили, однако их число не уточнили. Также в результате атаки несколько человек получили ранения, они были госпитализированы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в нападении. По информации Le Soleil, один из них был вооружен автоматом Калашникова. Еще одному преступнику, предположительно, удалось скрыться.

Gazeta.Ru

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