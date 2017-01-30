Австрийские власти выступают за запрет ношения бурки в общественных местах, а также против покрывания головы платком для чиновников, судей и прокуроров, говорится в утвержденной в понедельник новой программе сотрудничества коалиционного правительства Австрии.

Бурка — вид женской одежды в мусульманских странах, полностью закрывающие тело и лицо и оставляющие лишь узкую прорезь для глаз.

Министр иностранных дел страны Себастьян Курц напомнил, что в прошлом году он стал инициатором нового интеграционного пакета мер, «который был заблокирован Социал-демократической партией». «Теперь законодательно будет закреплен запрет на ношение полностью закрывающей лицо вуали в общественных местах», — говорится в заявлении министра на его странице в социальной сети Facebook по итогам обсуждения соответствующего документа.

Кроме того, в документе предлагается ряд технических мер для электронного мониторинга джихадистов-репатриантов. Курц, как действующий председатель ОБСЕ, ранее заявлял, что австрийское председательство в этом году намерено сосредоточиться на борьбе с радикализацией в обществе, во многом приносимой в Европу теми, кто отправился на Ближний Восток воевать в террористическую организацию «Исламское государство Ирака и Леванта», затем возвращаясь домой.

По информации министра внутренних дел страны Вольфганга Соботки, речь идет о таких мерах, как обязательное ношение электронного браслета на лодыжке, перехват телефонных разговоров и возможной строгой регистрации сотовых телефонов с предоплатными картами.

Как ожидается, во вторник парламентарии Австрии рассмотрят этот документ.

РИА Новости