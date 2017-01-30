Двадцать два человека пострадали от отравления парами хлора в закрытом бассейне города Лоррар в федеральной земле Гессен, пишет газета Frankfurter Allgemeine.

Сообщается, что в бассейне занимались учащиеся местной школы. Школьники пожаловались на затрудненное дыхание и покраснение глаз. Полиция сообщила, что среди госпитализированных — 17 учащихся, также в больницу были доставлены четыре преподавателя.

Что стало причиной утечки хлора в бассейне, пока не установлено. В настоящее время ведется расследование происшествия.

РИА Новости