Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, который устранит ряд барьеров для малого бизнеса, сообщает CNN.

О том, что данный указ будет подписан, Трамп заявил чуть ранее по итогам встречи с представителями малого бизнеса (итоги встречи также транслировал CNN).

"Мы будем поддерживать малый бизнес. Это означает, что американская мечта возвращается", — сказал президент США.

В частности, он отмечал, что речь идет об упрощении процедуры получения средств для развития малого и среднего бизнеса.

РИА Новости