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В мире

В Канаде в результате стрельбы в мечети погибли пять человек 30.01.2017 07:00

Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу исламского культурного центра города.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на очевидца сообщало, что в мечети, где произошла стрельба стрельба, находилось порядка 40 человек. Как отмечает радиостанция Radio Canada, исламский культурный центр в Квебеке называют "большой мечетью" города.

Агентство также сообщало о трех вооруженных неизвестных, участвующих в стрельбе, которая произошла во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени в воскресенье (04.00 мск понедельника).

Телеканал CBC в свою очередь сообщает, что на месте происшествия находится много полицейских.

РИА Новости

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