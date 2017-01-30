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В мире

Трамп призвал Грэма и Маккейна не пытаться развязать мировую войну 30.01.2017 08:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм должны сосредоточить свою энергию на террористической группировке "Исламское государство Ирака и Леванта", нелегальной иммиграции и безопасности на границах, вместо постоянных попыток начать Третью мировую войну.

"Совмеcтное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно, они прискорбно неубедительны, что касается иммиграции. Оба сенатора должны сосредоточить свою энергию на ИГИЛ, нелегальной иммиграции и безопасности на границах вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Сенаторы Грэм и Маккейн, как и Трамп являющиеся членами Республиканской партии, ранее опубликовали заявление, в котором назвали указ президента "должным образом непроверенным". По их словам, указ станет "раной, причиненной самим себе" в борьбе с терроризмом. "Этот исполнительный указ посылает сигнал, преднамеренных или нет, что Америка не хочет, чтобы мусульмане приезжали в нашу страну. Именно из-за этого мы опасаемся, что указ может в большей степени поспособствовать вербовке террористов, нежели улучшить нашу безопасность", — говорилось в заявлении.

РИА Новости

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