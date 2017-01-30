Дочь экс-кандидата на пост президента страны от Демократической партии Хиллари Клинтон Челси приняла участие в проходившей в Нью-Йорке акции протеста против указа президента США Дональда Трампа об ограничениях на въезд, сообщает газета Hill.

Челси Клинтон опубликовала в микроблоге Twitter фотографию с протеста с подписью: "Нет запрету, нет стене".

Как отмечает газета, на фотографии виден также плакат со слоганом Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании Love trumps hate (Любовь превосходит ненависть – ред.), в котором используется игра слов с фамилией Трампа.

Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон поддержала протестующих по всей стране против ограничения, введенного президентом США Дональдом Трампом, на въезд в страну беженцев и мигрантов.

Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

Многотысячные акции протеста против указа о беженцах проходят в воскресенье в городах США. По информации издания New York Times, акции проходили или пройдут на площадях и у аэропортов в Бостоне, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне, Детройте, Лос-Анджелесе и Атланте.

РИА Новости