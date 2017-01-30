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В мире

Президент Филиппин обвинил США в нарушении военного соглашения двух стран 30.01.2017 04:39

Президент Филиппин Родриго Дутерте обвинил Вашингтон в нарушении двустороннего военного соглашения, так как США, по его мнению, размещают на территории страны объекты постоянного использования, передает агентство Рейтер.

"Сейчас они выгружают вооружения на Филиппинах. Я даю предупреждение вооруженным силам США. Не делайте этого, я этого не позволю. Согласно соглашению о положении американских войск, постоянных сооружений быть не должно. Арсенал есть арсенал. Это помещения для постоянного хранения вооружений", — заявил Дутерте.

Президент отметил, что США размещают свое вооружение в трех филиппинских провинциях, арсенал будет храниться там на постоянной основе, что нарушает договоренности между США и Филиппинами. Дутерте пригрозил разорвать военное соглашение. Филиппинский лидер добавил, что "даже не знает, есть ли среди того, что они (США) выгружают, ядерное оружие".

Дутерте заявил, что действия США угрожают стабильности в регионе и ставят под угрозу Филиппины, так как страна может попасть под удар из-за напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Ранее сообщалось, что США в 2017 году планируют модернизировать филиппинские военные базы и возвести на их территории новые постройки.

В прошлом году президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что выведет американский военный контингент из страны к концу своего президентского срока, к 2022 году, и не будет заменять его любыми другими иностранными войсками. До этого он заявлял, что намерен вывести иностранные войска из страны к 2018 году.

РИА Новости

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