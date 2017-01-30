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В мире

Бенуа Амон победил на праймериз социалистов во Франции 30.01.2017 03:03

Бывший премьер-министр Мануэль Вальс терпит поражение на праймериз правящей Социалистической партии во Франции, серьезно уступая экс-министру образования Бенуа Амону, сообщил глава верховного органа по проведению праймериз Тома Кле.

"Результаты следующие: Бенуа Амон — 58,65%, Мануэль Вальс — 41,35%", — объявил Кле, подчеркнув, что речь идет о результатах с 60% избирательных участков.

Он также сообщил, что, по данным с 60% участков, явка избирателей составила 1,1 миллиона человек. "Никаких нарушений, который могли бы поставить под сомнение итоги голосования, зафиксировано не было", — сказал Кле.

Вальс признал поражение на праймериз и поздравил конкурента с победой. Он также добавил, что Амон теперь является кандидатом "политической семьи" социалистов и ему предстоит сделать все возможное для ее объединения.

Первый тур первичных выборов состоялся 22 января, победу одержал Амон, получивший 36,5% голосов. Вальсу предпочтение отдали 31,9% участников праймериз, третьим стал бывший министр экономики Арно Монтебур — 17,7%. Еще четверо претендентов набрали в сумме менее 15% голосов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

РИА Новости

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