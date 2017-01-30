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В мире

В ЕС опасаются, что решению Трампа по миграции последуют другие страны 30.01.2017 13:57

В институтах Евросоюза опасаются, что отдельные страны-члены сообщества могут последовать решению президента США Дональда Трампа об ограничении миграции.

Об этом сообщил брюссельскому бюро РИА Новости дипломатический источник в структуре ЕС. Он не стал уточнять, какие государства ЕС он имеет в виду.

В пятницу Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам 7 преимущественно мусульманских стран – Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также указ приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Ранее в январе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сожаление по поводу того, что «впервые в европейской истории ряд стран (Евросоюза) не выполнили принятые условия в столь чувствительной области как предоставление убежища».

Европейскую общественность пугает, что под видом беженцев в ЕС могут проникать террористы.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.

1news.az

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