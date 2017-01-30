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В мире

Сербия предотвратила 20 тысяч попыток мигрантов нелегально перейти границу 30.01.2017 01:59

Объединенные силы армии и полиции Сербии с июля 2016 года предотвратили 20 тысяч попыток мигрантов нелегально перейти границы республики, сообщили министр обороны Зоран Джорджевич и глава МВД Небойша Стефанович.

Джорджевич, Стефанович и министр труда и соцзащиты Александр Вулин в воскресенье осмотрели приемный центр для 750 мигрантов в городе Обреновац недалеко от Белграда. В ходе осмотра они отметили, что объединенные силы армии и полиции Сербии успешно действуют на границах с Болгарией и Македонией, откуда идет наибольший приток мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока, присутствие военных и полиции способствует также сокращению потока контрабанды людей.

"Министры Джорджевич и Стефанович уточнили, что с июля до настоящего времени было свыше 20 тысяч попыток нелегального перехода госграницы, сейчас их совершается около 100 ежедневно", — цитирует глав силовых ведомств пресс-служба правительства.

Министр труда и соцзащиты, в чьи обязанности входит забота о прибывающих на территорию Сербии, сообщил, что, по его данным, в стране сейчас находятся "около 7 тысяч мигрантов, из них половина – несовершеннолетние", для которых обеспечено размещение в одном из приемных центров республики. Вулин отметил, что, несмотря на наличие в Обреновце и других подобных центрах свободных мест, около тысячи человек предпочитают оставаться в парках, запущенных объектах и на улицах Белграда, "в основном мужчины из Афганистана и Пакистана".

По данным властей, с начала миграционного кризиса через Сербию с населением в 7 миллионов человек прошло свыше миллиона беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

РИА Новости

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