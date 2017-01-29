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В мире

В Барселоне хотят принять антитуристический закон 29.01.2017 11:55

Власти Барселоны намерены принять законопроект, касающийся отелей и других объектов размещения в испанском городе.

Документ содержит ряд ограничений, благодаря которым приток туристов в столицу Каталонии должен сократиться.

В частности, закон вводит мораторий на строительство гостиниц в Барселоне. Новые нормы также приостанавливают выдачу лицензий для туристических объектов размещения. Кроме того, ограничивается количество предлагаемых отелями и иными подобными заведениями мест для путешественников.

Отметим, что в 2016 году в испанском городе побывало около 32 миллионов туристов, примерно половина из них не оставалась с ночевкой, а посетила город с экскурсией. При этом, стоит отметить, что население Барселоны составляет порядка 1,6 миллионов человек, и рост числа путешественников вызывает недовольство у местных жителей. Так, в минувшую субботу, 21 января, в городе прошла акция протеста, передает «Лента.ру».

Kp.ru

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