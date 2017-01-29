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В мире

На Мадагаскаре погибли 45 человек при падении свадебного кортежа в реку 29.01.2017 00:15

Вблизи мадагаскарского города Анджозоробе в результате падения свадебного кортежа в реку погибли по крайней мере 45 человек, включая молодоженов.

Об этом передает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что в грузовике находились около 70 родственников молодоженов. На данный момент о причинах ДТП не сообщается.

«45 человек, включая девять детей, 27 женщин и девять мужчин, погибли на месте, в то время как еще 24 человека получили ранения во время инцидента», — цитирует агентство слова мэра города.

Газета.ру

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