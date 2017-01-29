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В мире

Советник Трампа: запрет въезда в США не касается держателей грин-кард 29.01.2017 23:26

Запрет на въезд в США гражданам семи стран не касается тех, кто получил право на постоянное проживание в США — грин-кард, заявил в воскресенье ключевой советник президента Дональда Трампа, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас.

Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

В субботу, по сообщениям различных СМИ, американские власти задерживали и не пускали в страну всех граждан упомянутых стран, включая держателей грин-кард.

"Что касается владельцев грин-кард, то в будущем это их не коснется", — сказал Прибас в эфире NBC.

При этом, по его словам, все граждане указанных стран, включая тех, кто имеет также гражданство США, могут быть подвергнуты дополнительным процедурам проверки.

При этом в тексте указа Трампа запрещен въезд всем гражданам семи стран, об исключениях в виде наличия двух гражданств или грин-карты не упоминается.

РИА Новости

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