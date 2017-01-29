Спецназ США попал под обстрел в ходе операции, направленной на сбор разведданных в штаб-квартире террористической группировки "Аль-Каида" в Йемене, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американских вооруженных сил.

Как отметил собеседник агентства, в ходе субботней операции американские военные не проводили задержаний и не захватывали боевиков. Проведение операции санкционировал новый президент США Дональд Трамп, добавил источник агентства.

В воскресенье стало известно, что один военнослужащий США погиб, еще три получили ранения в ходе операции в Йемене против боевиков, связанных с террористической организацией "Аль-Каида". По данным Центрального командования ВС США, еще один военный был ранен в результате "жесткой посадки" рядом с местом проведения операции. В результате операции, как сообщает командование, военные ликвидировали 14 боевиков "Аль-Каида на Аравийском полуострове", а также получили "информацию, которая, скорее всего, дает представление о подготовке терактов в будущем".

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на йеменского чиновника сообщало, что в результате операции США против "Аль-Каиды" при участии беспилотников и вертолетов в провинции Эль-Бейда погибли 16 мирных жителей, 41 боевик ликвидирован. По данным агентства, это была первая широкомасштабная операция американских ВС в Йемене после вступления Трампа в должность президента 20 января.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

РИА Новости