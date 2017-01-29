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В мире

В Германии после вечеринки нашли мертвыми шесть молодых людей 29.01.2017 21:59

Шесть молодых людей в немецком городе Арштайн федеральной земли Бавария найдены мертвыми в воскресенье утром после вечеринки, причина их гибели не установлена, пишет журнал Focus.

Отец двух молодых людей, брата и сестры, нашел их тела, а также тела еще четырех погибших в беседке на садовом участке. Он немедленно вызвал на место происшествия скорую помощь, но врачам оставалось лишь зафиксировать факт смерти.

Как сообщает полиция, на телах погибших следов насилия не обнаружено. Установить, что стало причиной смерти шести человек, до сих пор не удалось.

РИА Новости

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