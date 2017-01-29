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В мире

Трамп: США нуждаются в крепких границах 29.01.2017 20:52

Президент США Дональд Трамп заявил, что США нуждаются в крепких границах.

Об этом он написал в своем твиттере.

«Наша страна нуждается в крепких границах и жестком досмотре, прямо сейчас. Посмотрите, что происходит по всей Европе и во всем мире — ужасный беспорядок!» — написал Трамп.

Трамп подписал указ, по которому запретил въезд в страну сирийских беженцев, приостановил на четыре месяца программу расселения беженцев, а также ввел запрет сроком на 90 дней в отношений семи мусульманских стран: Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ливии.

Ранее сообщалось, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала протестующих против иммиграционного указа Трампа.

Gazeta.ru

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