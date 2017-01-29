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В мире

В США 20 человек остаются под стражей после введения ограничений на въезд 29.01.2017 20:25

Около 20 человек, прибывших в США после введения ограничений на въезд в Соединенные Штаты, остаются под стражей, заявил шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас в интервью телеканалу NBC.

"Три тысячи пятьсот человек из иностранных государств прибыли в Соединенные Штаты вчера и 109 человек были задержаны для проведения допросов. Большинство из них были освобождены. Оставшиеся два десятка остаются под стражей", — заявил Прибас.

Он добавил, что те из них, кто не вызывает подозрений, будут отпущены на свободу в течение 12 часов. Но если среди задержанных окажутся "кто не должен находиться в стране", они останутся под стражей.

Прибас отметил, что сотрудники министерства национальной безопасности были осведомлены о готовящемся указе и добросовестно исполнили его предписания после того, как решение вступило в силу.

Отвечая на комментарий телеведущего о том, что в число стран, граждан которых коснулся временный запрет на въезд США, не вошли Саудовская Аравия, Афганистан, Пакистан и Египет, Прибас заявил, что Белый дом руководствовался списком наиболее опасных стран мира с точки зрения террористической угрозы, составленным администрацией Барака Обамы. Список, включающий семь упомянутых в указе Трампа стран, был одобрен Конгрессом США. Чиновник не исключил, что впоследствии к действующем списку в могут быть добавлены еще некоторые государства.

Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

РИА Новости

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