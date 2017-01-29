Кукурузная диета превратила хомяков на северо-западе Франции в каннибалов, пожирающих свое потомство, пишет The Guardian.

Ученые из Страсбургского университета провели исследование, в рамках которого узнали о необычайно агрессивном поведении грызунов. Изначальной целью научной работы было стремление выяснить, почему в Западной Европе вымирает обыкновенный хомяк (Cricetus Cricetus).

Исследователи пришли к выводу, что виной тому – рацион грызунов. Раньше он был разнообразным: в него входили зерна, коренья и насекомые. Однако из-за активной сельскохозяйственной деятельности человека во многих регионах рацион стал однообразным и состоящим по большей части из кукурузы.

Такая "диета" провоцирует нехватку витамина B3. У людей дефицит B3 приводит к пеллагре – заболеванию, которое возникает из-за длительного неполноценного питания и называется "болезнью трех Д" (диарея, дерматит, деменция). Были случаи, когда нехватка витамина доводила людей до убийств, самоубийств и каннибализма.

В ходе эксперимента выяснилось, что пожирать детенышей склонны хомяки, которые сидят на "кукурузной диете". Однако когда в их рацион добавили витамин B3, грызуны отказались от такого поведения.

РИА Новости