Прилетевшие в США люди с действующими американскими визами получили судебное разрешение временно остаться в стране, несмотря на миграционный указ президента Дональда Трампа.

Об этом передает агентство Рейтер.

В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

По данным Американского союза гражданских свобод, решение суда затронет от 100 до 200 человек, задержанных в аэропортах США и в транзитных зонах. Представитель министерства внутренней безопасности США сообщил, что за 23 часа с момента вступления указа в силу въезд в страну был запрещен 109 путешественникам.Судья Энн Донелли издала соответствующее распоряжение после того как юристы Союза свобод подали петицию от лица выходцев из семи вышеупомянутых стран, задержанных в американских аэропортах. Как пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, судебное решение, действующее по всей стране, временно запрещает властям США депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ. Оно также защищает права всех, кто имеет одобренное заявление о предоставлении статуса беженца.

РИА Новости